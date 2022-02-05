Ученые Колумбийского университета обнаружили нейронные изменения в мозгу умерших от COVID-19

Коронавирусная инфекция при тяжелом течении, приведшем к смерти, вызывает в мозгу нейронные изменения как при болезни Альцгеймера, заявили ученые Колумбийского университета США.

Ученые исследовали данные десяти человек, погибших от COVID-19. Они обнаружили изменения биохимического состава нейронов: дефекты в рианодинчувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки. Подобные выводы сделали и другие эксперты, изучавшие мозг умерших от коронавируса. Материалы опубликованы в журнале Alsheimer’s and Dementia, на bioRxiv и сервере The Lancet в статусе препринтов.

Такие же процессы происходят в голове у живых пациентов с COVID-19, этим объясняется «туман в голове», отметил ведущий автор исследования Эндрю Маркс. Он допустил, что переболевшие COVID-19 в тяжелой форме люди больше подвержены риску развития деменции в будущем.