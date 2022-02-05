В посольстве России указали на спекуляции в материале Bild о «вторжении» РФ на Украину

Российское посольство в Германии отказалось давать обширный комментарий по статье Bild о «планах вторжения» РФ на Украину.

В представительстве России указали на спекуляции в материале зарубежного издания. Статья не имеет ничего общего с действительностью и является слухом, уточнили в посольстве.

Bild стал не первым изданием, который распространил не соответствующие реальности сведения. Ранее Bloomberg опубликовал материал о «начале вторжения» РФ на Украину. Спустя время редакция опровергла информацию и заявила об ошибочном заголовке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал такие статьи с агрессией западных государств. Этот вброс является свидетельством заявлений зарубежных политиков, процитировали пресс-секретаря президента России на телеканале «360».