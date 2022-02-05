«Открыли новый фейковый фронт». Пушков оценил ложную публикацию Bloomberg о России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об открытии на Западе «нового фейкового фронта». Так он отреагировал на ложное сообщение американского агентства Bloomberg о вторжении России на Украину, которое было опубликовано в ночь с 4 на 5 февраля.

Лже-новость отображалась на главной странице сайта около получаса, но затем издание признало свою ошибку, удалило публикацию и начало расследование причины произошедшего. Сотрудники агентства попробовали оправдаться тем, что готовят заголовки для многих сценариев.

«По ошибке? Но так ли это? Ведь это закономерная ошибка, вытекающая из истеричного политического настроя американских СМИ, которые предвкушают войну, ждут ее, подталкивают к ней и только что не требуют прямого вмешательства США», — написал Пушков в Telegram-канале.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Сенатор обратил внимание, что негодующие фразы о том, почему американский лидер Джо Байден не делает большего для защиты Украины, «кочуют с одного ТВ-канала на другой». На этом фоне в открытую ложь сорвался и Bloomberg.

«Но это далеко не впервой. Все это в СМИ уже многажды было — и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии. А теперь открыли для себя новый фейковый фронт», — заключил Пушков.

Ранее российский журналист Владимир Соловьев усомнился в том, что руководство Bloomberg проведет независимое расследование случившегося. По его словам, сотрудники издания сошлются на некие «данные разведки», согласно которым сайт был взломан «коварными русскими хакерами по указке Кремля».