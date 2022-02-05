Политолог Калачев: агентство Bloomberg разрушило свою репутацию новостью о «вторжении» РФ

Недостоверная статья Bloomberg якобы о начале «вторжения» России на Украину разрушит репутацию издания, заявил политолог Константин Калачев.

По словам эксперта, иностранные журналисты на волне истерии Запада решили заранее подготовить статью о несуществующей войне. У уважаемых информационных изданий должна быть тройная защита от публикации недостоверных сообщений, передает «РЕН ТВ».

«Им верили до сих пор, потому что они зарабатывали репутацию годами. Но достаточно одной такой ошибки, чтобы репутация посыпалась. Это серьезный удар по репутации Bloomberg», — отметил политолог.

Журналисты Bloomberg ранее случайно выпустили заголовок «Россия вторгается на Украину». Руководство агентства принесло извинения за допущенную ошибку.