Подземные толчки магнитудой 5,7 сотрясли север Афганистана

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 в Афганистане. Эпицентр находился на северо-востоке страны в 205 километрах от города Кундуз.

Очаг залегал на глубине 209 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. Сейсмособытие ощутили жители Таджикистана и Узбекистана.

Представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра ранее сообщали, что накануне у берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине двух километров и находился в 111 километрах к северо-западу от города Лимасол.