Российская лыжница Непряева завоевала первую медаль для команды ОКР на Играх в Пекине

Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, пройдя 15 километров за 44 минуты 43,9 секунды.

Лыжную гонку выиграла норвежская спортсменка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию в 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Третьей к финишу пришла Тереза Штадлобер из Австрии.

Напомним, что Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР из-за санкций, которые WADA применил к РУСАДА.