Сборная России сыграет с Португалией в финальном матче ЧЕ по мини-футболу

Сборная Португалии стала соперником России по финалу чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах.

Сборная Португалии обыграла Испанию и вышла в финал континентального первенства по мини-футболу. Матч в Амстердаме завершился со счетом 3:2. По ходу игры португальцы уступали соперникам с разницей в два мяча, однако дубль Зигго принес номинальным хозяевам победу, пишет RT.

Финальный матч чемпионата Европы пройдет 6 февраля. Сборная Португалии поборется за трофей с Россией, которая ранее со счетом 3:2 обыграла Украину. Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. В турнире принимают участие 16 национальных команд.