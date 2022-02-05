Немецкий политик Штрак-Циммерман упрекнула Украину за просьбы помочь оружием

Киевским властям следует придерживаться более умеренной риторики в вопросе предоставления военной помощи.

Такое заявление сделала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, в последние годы Германия предоставляла Украине серьезную помощь, поэтому Киеву не стоит путать своих и чужих.

«Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», — сказала немецкий политик.

Как сообщалось ранее, украинское правительство обратилось к ФРГ с просьбой отменить запрет на поставки Киеву немецких вооружений третьими странами. При этом Берлин не намерен оказывать поддержку Украине в виде предоставления летального оружия.