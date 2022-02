Российский посол в США объяснил, почему РФ обвиняют в подготовке войны «под чужим флагом»

Посол России в США Анатолий Антонов опроверг сообщения о том, что Москва якобы готовит провокацию в Донбассе, чтобы оправдать военное наступление на Украину. По его словам, РФ не собирается ни на кого нападать, а нуждается в добрососедских отношениях с «братским украинским народом».

Ранее о «планах» России сообщили ведущие зарубежные СМИ, среди которых The Washington Post, The New York Times и Reuters. Позднее эту информацию со ссылкой на данные разведки подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, подчеркнувший, что российская сторона планирует сфабриковать видео, где будет обыграна атака украинских военных на территории РФ или против русскоязычных жителей непризнанных республик Донбасса.

Так, The New York Times утверждает, что Москва якобы хочет использовать этот ролик как повод, чтобы после его публикации власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР призвали на помощь российские войска.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Антонов назвал ложью утверждения США о подготовке Россией «операции под чужим флагом» на Украине и заявил, что публикации являются частью информационной войны против Москвы.

«Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой “российской агрессии”. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли “утечки” неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломат припомнил Вашингтону знаменитую пробирку с белым порошком, которую бывший госсекретарь США Колин Пауэлл использовал как один из «подлогов» для оправдания вторжения в Ирак. Чиновник достал ее из кармана на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года и предъявил как доказательство того, что Багдад обладает биологическим оружием.

wikipedia.org / United States Government

«Призываем США не разыгрывать сцены для легковерных. Сочинения на тему российских операций “под чужим флагом”, судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса», — предположил Антонов.

Российский посол также назвал «ошибочными и крайне опасными» американские действия по накачке оружием Украины. Тем самым, продолжил Антонов, США «потворствуют» киевским националистам, которые стремятся превратить русскоязычное население «в гонимое меньшинство».

«Россия не собирается ни на кого нападать. Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом», — резюмировал посол РФ в США.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало новость о том, что произошло вторжение России на Украину, но затем признало свою ошибку и удалило публикацию. По мнению политологов, американские СМИ уже давно стали орудием информационной войны против России, Китая и многих других государств, которые отказываются жить по правилам западных элит.