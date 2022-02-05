Агрессивные заявления Запада о якобы готовящемся нападении РФ на Украину стали очень опасны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию американского агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на территорию соседней страны.

«Публикация Bloomberg о начале «вторжения» РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада», - заявил Песков РИА Новости.

В ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени на сайте Bloomberg появилась статья с заголовком о том, что Россия вторглась на Украину. Новость провисела около получаса, затем была удалена. Позже редакция издания призналась, что допустила ошибку.

Песков добавил, что теперь впору менять термин «фейк-ньюс» на «Блумберг-ньюс».

Москва неоднократно опровергала любые заявления Запада о планах «вторжения» на Украину. Песков заявлял, что РФ не представляет угрозы для других стран.