Скачок курсов валют в январе вынудил россиян чаще продавать доллары и евро

Россияне предпочли продавать иностранную валюту на фоне высокой волатильности курсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование специалистов банка «Русский стандарт».

Рост курса доллара позволил многим гражданам зафиксировать прибыль в рублях. Количество операций по обмену в январе снизилось на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в большинстве случаев россияне избавлялись от доллара и евро.

«По данным банка "Русский стандарт", в минувшем январе валюту чаще продавали, чем покупали. В общем количестве операций с долларами и евро на продажу пришлось 64%, а на покупку 36%», — отмечают исследователи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ сотрудничает с Китаем в формировании механизма расчетов в национальных валютах. Это позволит государствам избежать рисков ограничений со стороны США и других стран.