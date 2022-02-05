Эпидемиолог Пшеничная предсказала пик омикрон-штамма COVID-19 в России в середине февраля

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России. По ее словам, он наступит в середине февраля.

Пшеничная добавила, что за резким подъемом заболеваемости может последовать столь же внезапный спад количества новых случаев COVID-19. «Омикрон» станет доминирующим в России в ближайшие две-три недели, а сейчас он уже добрался почти до всех субъектов Российской Федерации.

«К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими», — заявила вирусолог Пшеничная в интервью РИА Новости.

От «Омикрона» можно защититься с помощью вакцинации и ревакцинации, а также ношения масок и соблюдения социальной дистанции, напомнила Пшеничная. Ситуацию осложняет то, что не существует перекрестного иммунитета между дельта-штаммом и омикрон-штаммом коронавируса, сообщил иммунолог Болибок, передает телеканал «360».