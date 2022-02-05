Астероид размером с нью-йоркский небоскреб окажется рядом с Землей 8 февраля

Внушительных объемов астероид приближается к Земле. Космическое тело пройдет в пяти миллионах километров от планеты 8 февраля, сообщили в газете Daily Star.

Астероид, диаметр которого составляет примерно 150 метров, приближается к Земле. Космическое тело по объемам достигает средней высоты небоскребов Нью-Йорка. Он пройдет на расстоянии пяти миллионов километров от Земли.

Космическое агентство NASA сообщило, что астероид пролетит мимо орбиты планеты 8 февраля. Впервые объект был замечен в октябре 2007 года. Специалисты дали ему название 2007 UY1. Также сотрудники NASA добавили, что небесный объект не несет никакой опасности для Земли.

Недалеко от планеты был обнаружен второй троянский астероид, передает телеканал «360». Его близость к Земле и стабильная орбита могут сделать небесное тело целью космической миссии. Ученые рассказали, получится ли у человечества переселиться на астероид.