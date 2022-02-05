Власти Тайваня выступили против заявления Путина и Си Цзиньпина о принципе «одного Китая»

Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина о принципе «одного Китая» вызвало недовольство у властей Тайваня.

Тайвань выступил против заявления глав государств. Россия подтвердила приверженность целостности государства. Кроме того, власти РФ считают Тайвань частью Китая.

«В ответ на "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", опубликованное Китаем и Россией вечером 4 числа, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип "одного Китая" и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, министерство иностранных дел выражает свой решительный протест», — говорится сообщении Тайваня.

Ранее Владимир Путин отправился в Китай. Он провел там один день и посетил церемонию открытия Олимпийских игр. Глава государства также переговорил с Си Цзиньпином. Последний поддержал требования Москвы к НАТО по безопасности, уточняется на телеканале «360».