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Глава «Мемориала» вызван в СК в рамках дела о реабилитации нацизма

Происшествия
/ Обновлено: 05 февраля 2022 10:25
Глава «Мемориала» вызван в СК в рамках дела о реабилитации нацизма

Следователи ведут проверку общества «Мемориал» (внесено в реестр НКО-иноагентов, Верховный суд принял решение о его ликвидации) после обращения о реабилитации нацизма.

По данным источника РБК, правоохранители проводят проверку по сообщению о том, что «Мемориал» «умышленно замалчивает и фальсифицирует факты преступлений нацистских пособников, а также увековечивает их память как жертв политических репрессии в СССР».

Отметим, что по статье о реабилитации нацизма в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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