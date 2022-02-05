«Коварные русские хакеры». Зачем Bloomberg пустил фейк о вторжении России на Украину

В ночь с 4 на 5 февраля американское агентство Bloomberg взбудоражило общественность громким заголовком: «Россия вторглась на Украину». Новость отображалась на сайте около получаса, но затем издание признало свою ошибку и удалило публикацию.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок “Россия вторгается в Украину” был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени (около 0.00 мск) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину произошедшего», — говорится в опровержении.

По данным New York Post, ложная публикация провисела на главной странице Bloomberg порядка 30 минут. Однако при попытке читателей перейти по ссылке сайт выдавал ошибку сервера (HTTP 500). Впрочем, как передает «Коммерсантъ», фейк не был доступен на закрытой ленте новостей американского агентства, которой пользуются другие СМИ.

Bloomberg accidentally reports that Russia invaded Ukraine https://t.co/PdPpbMZxWc pic.twitter.com/vn0DsXjuy1 — New York Post (@nypost) February 5, 2022

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что руководство Bloomberg сможет провести независимое расследование случившегося. Вероятно, сотрудники издания сошлются на некие «данные разведки», согласно которым сайт был взломан «коварными русскими хакерами по указке Кремля».

В свою очередь автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов обратил внимание, что американские СМИ уже давно стали орудием информационной войны против России, Китая и многих других государств, живущих «не по правилам западных элит». По его словам, ложь и провокация стали основой их редакционной политики.

«К вопросу о том, почему надо бить по рукам Bloomberg, Deutsche Welle и иным информационным провокаторам. Мы до сих пор остаемся с иллюзией того, что они уважаемые СМИ, исповедующие стандарты честной журналистики и наверняка в составе их редакций есть сотрудники, защищающие такие стандарты и принципы. Но, давайте скажем честно: в целом это давно не так», — отметил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

С ним согласился политолог Андрей Медведев, назвавший ложную публикацию частью информационной войны, главная задача которой — подготовить всех к неизбежной войне на Украине.

«Все вполне в рамках заданного дискурса: русские нападут, когда Путин будет на Олимпиаде. В целом, может быть и не провокация была задачей. Это ведь еще по сути такая информационная разведка боем. Что сделает Москва? Как отмобилизует информационные ресурсы? Современная война ведется на разных фронтах. Смысловой один из них», — написал он в Telegram-канале.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки заявила, что Россия подготовила планы действий на Украине на случай вторжения на ее территорию и установления контроля над ее крупными городами. По сведениям издания, власти РФ создадут «народную раду» — марионеточный парламент, который объявит Верховную раду незаконной. Итогом такой операции якобы станет включение Украины в союзное государство России и Белоруссии.

Нагнетанием информационного шума вокруг якобы планируемого вторжения РФ на Украину западные СМИ (в том числе The Washington Post и Politico) занимаются с осени 2021 года. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что «агрессия» может произойти в январе-феврале.

Посол РФ в США Анатолий Антонов накануне в очередной раз озвучил позицию Москвы: РФ не собирается ни на кого нападать, Москва заинтересована в добрососедских отношениях с братским украинским народом.

«Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу «бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет». Мы знаем цену такому «компромату» американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в свое время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак», — сказал Антонов.

По его словам весь мир наблюдает сейчас масштабную информационную войну против РФ, которая обострилась в последние несколько месяцев.