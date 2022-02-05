Си Цзиньпин намерен посетить Казахстан осенью 2022 года

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан с рабочим визитом осенью 2022 года. Об этом проинформировала пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Стоит отметить, что на 5 февраля у глав государств запланированы переговоры в Пекине. Стороны обсудят перспективы развития стратегического партнерства Китая и Казахстана. Касым-Жомарт Токаев уже прибыл в КНР по приглашению китайского лидера.

Си Цзиньпин до этого провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава российского государства прибыл в Пекин, чтобы провести рабочую встречу и принять участие в открытии Олимпиады.