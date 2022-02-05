Госдеп США признал сближение России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сблизили Россию и Китай. Об этом заявил помощник американского госсекретаря Дэниел Критенбринк.

Во время брифинга сотрудник Госдепа прокомментировал совместное заявление лидеров РФ и КНР. По его словам, этот шаг отражает курс Москвы и Пекина на дальнейшее сближение.

«На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение», — отметил Критенбринк.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что американская сторона и Китай развивают собственный диалог по вопросам безопасности и глобальных рисков. Она добавила, что Вашингтон уже уведомил Пекин о возможных последствиях в случае эскалации ситуации в Европе.