Посольство России напомнило США о демократических ценностях после заявления о Deutsche Welle

Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о немецком издании Deutsche Welle является примером политики двойных стандартов. Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

Прайс ранее заявил, что Белый дом осуждает решение Правительства России о закрытии московского бюро Deutsche Welle. Он забыл упомянуть, что издание в РФ было закрыто в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

«Заявление представителя Госдепартамента — это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE?» — написали демократы в Twitter.

Немецкий медиарегулятор MABB 1 февраля запретил вещание RT DE. В ведомстве пояснили, что телеканал не получил разрешение на работу. RT DE функционировал по выданной в Сербии лицензии, но в Берлине считают, что журналисты не могут апеллировать к этому разрешению.