Поверенная в делах США на Украине: «коррупция» может пошатнуть репутацию Зеленского

Затянувший процесс с назначением антикоррупционного прокурора поставил под вопрос репутацию отвечающих за этот процесс и президент Владимир Зеленский — не исключение. Такое мнение озвучила временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Она напомнила, что этот вопрос на «наивысшем уровне» поднимался еще в декабре прошлого года. Тогда США призывали киевские власти назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до наступления 2022 года.

«Президент Зеленский сказал нашему президенту, что он это сделает (доведен до конца вопрос назначения прокурора). В избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они отказываются сделать последний шаг — собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. И тогда будет все сделано. Весь процесс завершен. Так почему они этого не делают?!» — возмутилась Квин в YouTube-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Поверенная предположила, что на окончательное решение украинских властей сильное влияние оказывают «корыстные интересы», которым невыгодно назначение прокурора. Квин призвала членов комиссии и ответственных лиц собраться и довести дело до конца. Иначе каждого причастного к решению этого вопроса, в том числе и Зеленского, ждет сильный удар по репутации.