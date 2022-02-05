Синоптик Леус предупредил петербуржцев об усилении ветра и метели 5 февраля

Североатлантический циклон «Квина» подступает к региону. Связанный с ним теплый атмосферный фронт принесет метель и усиление ветра, предупредил синоптик Михаил Леус.

Первый выходной день прогнозируется снежным и ветреным. Температура воздуха составит от минус четырех до минус шести градусов в Петербурге, а в области она опустится до минус восьми градусов.

«Теплый атмосферный фронт закроет небо плотными облаками, принесет снег, усилится ветер и закружат метели. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. Воскресенье будет сырым и оттепельным», — предупредил синоптик Леус в Telegram.

Очередные погодные изменения станут новым испытанием для коммунальщиков Петербурга. Местные жители все еще надеются, что коммунальные службы расчистят от снега и наледи улицы и дороги. Однако администрация губернатора Александра Беглова уже третий месяц не может привести город в порядок.