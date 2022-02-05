Политолог Вакаров скептически оценил итоги встречи Зеленского с Джонсоном и Моравецким

Альянс между Украиной, Польшей и Великобританией так и не сложился, оставшись на уровне деклараций. Соответствующее заявление сделал политолог Василь Вакаров.

Речь идет о прошедшей в Киеве встрече президента Украины с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Польши Матеушом Моравецким. По мнению Вакарова, никаких конкретных итогов приезд политиков в страну не дал.

«Мы ждали, что это будет политический альянс, возможно, с уклоном в военно-политическую сторону. Но результат не просто негативный, а очень негативный. Ожидали мы одного, а получили не совсем то, что хотели», — сообщил Вакаров изданию «Украина.ру».

Политолог подчеркнул, что по итогу никаких документов между политиками подписано не было. По словам Вакарова, это является свидетельством того, что в какой-то момент «что-то пошло не так».

Зеленский провел встречу с Джонсоном в Мариинском дворце. Визит британского премьер-министра стал поводом для шуток, поскольку сразу после приезда политик оконфузился, передает «Царьград».