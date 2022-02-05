Бывший вице-президент США Пенс сообщил, что не мог отменить результаты выборов в 2020 году

Экс-вице президент США Майк Пенс не мог отменить результаты выборов главы государства в 2020 году. Об этом он рассказал во время конференции Federalist Society.

Так Пенс отреагировал на недавнее высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он якобы мог аннулировать итоги голосования в ноябре 2020 года. Однако сам Пенс заявил, что по закону не имел такого права.

«Я слышал на этой неделе, что президент Трамп заявил, что у меня было право отменить результаты выборов, но президент Трамп ошибается. У меня не было права отменять результаты выборов», — сообщил бывший вице-президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что одной из основных причин украинского кризиса является излишняя надежда на помощь со стороны Соединенных Штатов. По его мнению, приход к власти демократа Джо Байдена многие восприняли как возвращение эпохи всесторонней поддержки от США, передает телеканал «360».