Постпред КНР Цзюнь: заявление Путина и Си Цзиньпина отражает партнерство двух стран

Совместное заявление российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина отражает сотрудничество двух стран и станет руководством к продолжению партнерства.

Путин встретился с Си Цзиньпином во время своей поездки в Китай. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление о международных отношениях.

«Китай и РФ являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. И совместное заявление является отражением тесного партнерства между Китаем и Россией», — заявил китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь.

Он добавил, что дальнейшее партнерство Пекина и Китая играет большую роль в борьбе в мировыми вызовами. Кроме того, совместное заявление двух лидеров является руководством для продолжения двустороннего сотрудничества, в том числе в ООН.

В ходе встречи китайский председатель поприветствовал Путина на русском языке, пишет издание «Царьград». Российский президент прилетел в Пекин 4 февраля на торжественную церемонию открытия зимних Олимпийских игр.