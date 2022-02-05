Сатановский передал большой привет свободе слова в «Четвертом рейхе»

Никого в России не должно удивлять поведение Германии, где полностью запретили вещание телеканала RT на немецком языке и тут же возмутились ответными мерами Москвы по отношению к немецкому каналу Deutsche Welle.

Об этом в авторском Telegram-канале рассуждает политолог Евгений Сатановский, который считает, что развитие человечества идет по спирали и при этом по нисходящей, то есть человечество быстро и сильно деградирует. И те, кто еще недавно представлялись образцом для подражания и ориентиром, деградируют особенно быстро и, похоже, необратимо.

Такие мысли посетили политолога на фоне продолжающегося притеснения российских СМИ за границей и ответных мер Москвы.

«RT на немецком перекрыли кислород в Германии. Лицензии нет, то-се… Наши запустили ответку по немецким СМИ, действующим в России. Союз журналистов ФРГ призвал российское начальство эти меры обнулить. Нет, ну чего оно, начальство наше, в самом деле? Ясно же, что это две большие разницы: как можно уравнивать в правах русских журналистов, работающих в Германии и немецких, которые действуют в России?! Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие…», — иронично комментирует ситуацию Сатановский.

При этом эксперт напоминает, что немецкие журналисты, кинувшиеся защищать право коллег на вещание в России, и не подумали вступиться за право вещания российского телеканала на немецкую аудиторию.

Федеральное агентство новостей /

Похоже, они всерьез считают, что у российских СМИ нет права на работу в Германии. И дело якобы вовсе не том, что Берлин пытается организовать одностороннюю пропаганду и обеспечить себе монополию на информацию( и вранье о России), а исключительно в бюрократических проволочках.

«Ни дай Б-же! Исключительно и только дело в чисто бюрократических процедурах. Как и с «Северным потоком — 2», который Германии нужен позарез и был достроен вовремя, но никто его не запускает, до лета не запустит и ведется масса разговоров, особенно американцами, что его вообще запускать ни в коем случае нельзя. Ничего личного — просто бизнес. Как, кстати, и с вещанием RT на немецком», — подчеркивает эксперт.

Похожая ситуация в свое время сложилась в СССР, где власти, стремясь оградить население от западных СМИ и включали специальные «глушилки», но люди все равно слушали «голоса», напоминает Сатановский.

Теперь свое население от российской информации пытается оградить «свободный» Запад, а России, которая стремится обеспечить свободу информации и прорваться через информационную блокаду и цензуру, придется пойти по пути организации полноценного иновещания.

«Опять все вернулось на круги своя: они против нас, мы против них. Только «империя зла», которая всем рты затыкает и перекрывает кислород, теперь с другой стороны. Похоже, что и в самом деле развитие человечества идет по кругу. А если все-таки по спирали, то спираль эта ведет вниз, по нисходящей. Деградирует человечество, и сильно. Причем те, на кого мы еще недавно собирались ориентироваться, особенно быстро и, сколько можно судить, необратимо», — пишет эксперт.

А с другой стороны, рассуждает Сатановский, разве можно себе представить, чтобы на территории Третьего рейха при докторе Йозефе Геббельсе могло бы без помех работать «Совинформбюро» или вещал Левитан. Особенно если бы вещание велось на хорошем немецком языке и с 1941 по 1945 год. Это было совершенно невозможно.

wikipedia.org / PD

Поэтому сегодня никого в России не должно удивлять поведение немецкой бюрократии. Тем более, что теперь немецкую бюрократию возглавляют американцы, до сих пор не покинувшие окопов холодной войны.

«Это только мы, идиоты, с ее фронтов ушли, распевая песенки о мире, дружбе и всеобщем процветании, а они какими были, такими и остались, что нам открыто и демонстрируют. Большой привет свободе немецкого слова в Четвертом рейхе!», — заключает Сатановский.

Напомним, на днях, после того, как стало известно о полном запрете на вещание телеканала RT DE в Германии, МИД России принял ответные меры, о которых не раз предупреждал ранее. Так внешнеполитическое ведомство сообщило о запрете спутникового и иного вещания немецкого телеканала Deutsche Welle в РФ, о закрытии корреспондентского пункта DW в Москве и об аннулировании аккредитации всех сотрудников российского бюро медиакомпании. Помимо этого, в министерстве анонсировали ряд дополнительных мер, о которых будет сообщено дополнительно