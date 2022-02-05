Газета Telegraph связала встречу Путина и Си Цзиньпина с началом новой геополитической эры

Прошедшая в Пекине встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина знаменует собой начало новой геополитической эры. Такое мнение выразили журналисты британской газеты Daily Telegraph.

Россия и КНР намерены перевернуть мировой порядок, говорится в статье. Союз двух государств пойдет на пользу как Москве, так и Пекину. Кроме того, для России он смягчит последствия возможных экономических санкций со стороны Запада.

«Отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться», — говорится в статье.

Как добавили журналисты, КНР поддержала требования России по гарантиям безопасности. Для Москвы это может стать козырем в диалоге с западными государствами. По словам авторов статьи, страны к тому же связаны общей целью — вместе они хотят положить конец американскому миру.

В Пекин российский президент прилетел с однодневным визитом. Помимо встречи с Си Цзиньпином, он также посетил открытие Олимпийских игр, передает телеканал «360».