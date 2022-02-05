Баранец напомнил о бесславном прошлом «элитной» 92-й бригады ВСУ

Именно «элитная» 92-я бригада ВСУ, которая по словам западных журналистов, сможет в случае «вторжения» дать российским войскам серьезный отпор на подступах к Харькову, в памятном 2014 году была разбита донецкими ополченцами под Иловайском.

О этом в разговоре с изданием «ПолитРоссия» напомнил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, который прокомментировал материалы западной прессы на тему предполагаемого «российского вторжения».

Журналисты западных СМИ, развивая тему якобы неизбежной войны между РФ и Украиной, не только голословно предсказывают направления, по которым будет идти наступление, но и всеми силами превозносят украинские воинские подразделения, в укрепление боеспособности которых Запад вкладывает много сил и средств.

Так, например, военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс, сообщает, что российским войскам, которые встретятся в реальном бою с защищающей Харьков 92-й отдельной механизированной бригадой, «придется несладко».

Это войсковое соединение, подчеркивает Экс, входит в число «элитных» войск ВСУ, так как хорошо обучено и вооружено, а также принимало участие в учениях НАТО. 92-я бригада представляет собой «грозную силу» и даст мощный отпор всем, кто пойдет в наступление на Харьков, подчеркивает обозреватель Forbes.

flickr.com / @theministryofdefence.ua

Данная статья, как иронично отметил Виктор Баранец, могла быть написана в Киеве, так как только идиоты тягаются силами на словах.

«Я бы тоже мог сказать, что России для захвата Украины одной левой хватит одной лишь 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии, после действий которой от 92-й бригады ВСУ не останется мокрого места, но не скажу, так как трезво понимаю всю ситуацию», — подчеркнул Баранец.

При этом он напомнил, что именно эта «элитная» 92-я бригада ВСУ в 2014 году отвечала за вывод украинский войск из Иловайского котла и была разбита простыми ополченцами Донбасса. Выжившим бойцам этого «грозного» подразделения пришлось спасаться бегством.

«Ведь именно 92-я бригада под Иловайском и воевала, когда на коленях просила не добивать их. В этом настоящий факт, а не какое-то словесное бахвальство. И разбили бригаду не силы профессиональной армии, а научившиеся всего полгода назад стрелять, ополченцы. Это они размазали "элитных" украинских вояк», — напомнил Виктор Баранец.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее российское руководство на разных уровнях неоднократно заявляло, что Москва не планирует «вторгаться» на Украину, а вся истерия на этот счет раздувается Западными политиками и журналистами в собственных интересах. Как заявил, отвечая на вопрос о «вторжении» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, если бы все зависело от России, никакой войны не было бы. Но при этом Москва никому не позволит грубо нарушать или игнорировать интересы РФ.