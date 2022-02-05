Политолог Бузаров: сближение Джонсона с Зеленским является вынужденной мерой

Сближение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским происходит именно сейчас, потому что каждый из них преследует свои корыстные цели. Об этом заявил политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «НАШ».

Союз с Великобританией в настоящий момент для Украины является «мерой вынужденного характера», отметил специалист. Джонсон же пытается возвыситься над своими партнерами и заодно оставить позади конкурентов.

«Все прекрасно понимают, что не просто так Зеленский именно сейчас решил сближаться с Британией. И не просто так Борис Джонсон именно сейчас решил поддерживать украинскую власть», — считает Бузаров.

На встрече с Джонсоном Зеленский затронул тему Минских соглашений. Президент Украины заявил, что не помнит, кто их подписал, на что британский премьер-министр просто усмехнулся, передает «Царьград».