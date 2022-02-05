Оттава направила Киеву груз нелетального вооружения

Руководство вооруженных сил Канады направило на Украину самолет с нелетальными средствами вооружения на борту. Об этом сообщили представители оборонного ведомства североамериканского государства.

Известно, что воздушный борт ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с базы Трентон. Груз нелетального вооружения был отправлен в рамках расширения канадской тренировочной миссии «Объединитель».

«Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - прим)... (военно-транспортный) самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения (для Украины)», — сообщили в Минобороны Канады.

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что украинские военные стягивают тяжелую технику и вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. На фронт прибывает и оружие, которое ВСУ получили от Запада, передает издание «Царьград».