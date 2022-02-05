Франция отказала Ассанжу в предоставлении убежища

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получит политического убежища на территории Франции. Соответствующее решение приняли депутаты Нацсобрания Пятой республики.

Документ был внесен депутатами нижней палаты парламента Женнифер де Теммерман, Седриком Виллани, Франсуа Рюффеном и другими. За предоставление убежища Ассанжу высказались 17 депутатов, против — 31, передает телеканал «360».

Ранее Высокий суд Лондона разрешил Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. На территории США против основателя WikiLeaks выдвинуто 18 уголовных обвинений, по совокупности которых ему грозит 175 лет тюрьмы.