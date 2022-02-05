Дональд Трамп обвинил демократов в «уничтожении» США

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что Демократическая партия во главе с президентом США Джо Байденом за год разрушила страну. Об этом политик заявил в эфире подкаста Red zone.

Это уже далеко не первое обвинение Трампа в отношении действующей власти. Бывший президент США обвинял демократов в дестабилизационной политике еще будучи на высшей государственной должности. Самой громкой претензией стали слова политика о нарушениях на выборах главы государства, которые состоялись в ноябре 2020 года.

«Многие вещи идут плохо, все это действительно нанесло удар по людям всего за один год. Все это случилось за один год. Нашу страну уничтожили за один год», — прокомментировал Трамп текущее положение дел.

Бывший президент обвинил демократов в неконтролируемом притоке мигрантов через южную границу и росте уровня преступности. Он также уверен, что Байден и демократы привели страну к зависимости от поставок российской нефти, пишет «Царьград».