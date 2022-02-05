США стоят на пороге перехода от иудео-христианского наследия к политкорректности. Продвигаемые правящей элитой идеи губят народ страны, уверен пастор, политик Стивен Броден.

Риторика политкорректности закрепилась в сфере бизнеса, культуры, образования, СМИ и церкви. Но концепция секуляризма продвигает замыслы, которые противоречат основным принципам, делающих нацию великой, пишет Федеральное агентство новостей.

«Правящие элиты, которые контролируют экономическую ситуацию в мире, хотят переместить мировую экономику и политику в единую мировую систему – мировое правительство. Из-за того, что они двигаются в этом направлении, они хотят убрать все препятствия, которые затрудняют их деятельность. Христианство противостоит этой повестке», — рассказал пастор в беседе с директором Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мирой Тэрада.

В США идет не только пропаганда атеизма, но и ценностей ЛГБТ. И любая критика в сторону нетрадиционных отношений осуждается и приравнивается к экстремизму. По словам пастора Бродена, в стране происходит подмена морали, а правящие элиты хотят уничтожить сознательность людей.

Администрация президента Джо Байдена ведет США к глобализму. Истеблишмент отрицает ответственность за обеспечение соблюдения Конституции, а действия команды главы страны противоречат интересам граждан, заключил активист.