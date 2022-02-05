Велосипедист едва не угодил под колеса машины на Большом проспекте в Петербурге

Гололед на петербургских дорогах едва не стал причиной очередного дорожно-транспортного происшествия. Так, велосипедист поскользнулся во время движения по проезжей части на Большом проспекте.

Об инциденте сообщил автомобилист, который записал происшествие на видеорегистратор. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На кадрах видно, что велосипедист не удержал равновесие, передвигаясь по встречной полосе, из-за чего чуть не угодил под колеса машины.

«На 3-4 линии В.О. и Большом проспекте велосипедист ехал по встречке, но поскользнулся и упал», — написал очевидец.

Приход зимы стал для петербуржцев настоящей трагедией. Гололед и наледь доставляют проблемы как пешеходам, так и автомобилистам. Администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым тем временем игнорирует проблемы и жалобы жителей.