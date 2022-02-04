Мэр Петрозаводска Любарский посвятил стихотворение заражению коронавирусом

Медики диагностировали коронавирус у главы Петрозаводска Владимира Любарского. Об этом градоначальник в стихах рассказал в социальной сети «ВКонтакте».

Свое произведение Владимир Любарский решил сопроводить фотографией ртутного градусника. Показатель температуры на нем приближается к отметке 38. Но мэр Петрозаводска решил не унывать и написать небольшое четверостишье.

«Доктор строго говорит

Пациент - у Вас ковид

Завершает в плюсе мэр

Пятницу и ПЦР», — написал Владимир Любарский.

Пользователи социальной сети пожелали градоначальнику здоровья и поинтересовались, проходил ли Любарский вакцинацию. Мэр признался, что дважды делал прививку от коронавируса.

Количество заболевших COVID-19 продолжает расти. По данным оперативного штаба, за минувшие в сутки в стране зафиксировано больше 168 случаев заражения. Больше всего больных выявлено в Москве и Петербурге, пишет «Царьград».