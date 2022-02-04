«Одной молитвой мы ничего не сделаем». Митрополит Леонид о роли российских инструкторов в Африке

Африканцы довольны появлением русской православной церкви, но также отмечают необходимость обеспечения безопасности, заявил патриарший экзарх на Черном континенте митрополит Леонид.

«К нам уже обращаются люди из Мали, из ЦАР и говорят, что очень довольны присутствием тех военных специалистов, которые "защищают наши права и свободы". С их слов, перевожу - это небо и земля - что было раньше и что сейчас. Люди обращаются к нам, благодарят, говорят, что мы наконец-то можем исповедовать себя христианами, не боясь за свою жизнь», – рассказал он.

В заявлении экзарха речь идет о российских инструкторах, которых зарубежные издания связывают с «ЧВК Вагнера». Власти Мали и ЦАР поручили россиянам подготовить вооруженные силы для защиты населения от радикальных группировок.

«Мы понимаем, что одной молитвой мы там ничего не сделаем, хотя на Бога, естественно, прежде всего мы уповаем», – заключил митрополит Леонид.

Обстановка на Черном континенте остается нестабильной. В регионе Сахель действуют многочисленные бандформирования, угрожающие безопасности всего континента. Бороться с террористами африканцы намерены за счет укрепления своих армий и переподготовки личного состава силовых подразделений.