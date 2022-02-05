Корнилов: США не могут предсказать и половины возможных ответных шагов России

Вашингтон упорно продолжает игнорировать требования Москвы по гарантиям безопасности, не понимая, что в ближайшее время Россия может перейти от режима переговоров в режим создания ответных угроз для США.

Такое предупреждение озвучил известный политолог и публицист Владимир Корнилов, обсуждая сложившуюся ситуацию в эфире телеканала «Юнион».

«Если в итоге мы поймем, что Америка по основным, принципиальным для России вопросам будет и дальше запускать дурочку, то Россия в таком случае перейдет в «режим создания контругроз», цитирую дословно двух заместителей министра иностранных дел, Рябкова и Грушко», — подчеркнул Корнилов.

При этом американское руководство, отметил политолог, даже не подозревает о половине сценариев, которые Москва может реализовать, например, поблизости от границ Соединенных Штатов.

vk.com / Владимир Корнилов

«Ждем теперь режима создания контругроз, и смею вас заверить, они будут касаться не только и не столько Украины, и даже, наверное, не только Китая, — предсказал Корнилов. — Именно поэтому (президент РФ Владимир) Путин обзвонил лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа после начала этих переговоров с США».

В Америке, добавил эксперт, скорее всего просчитывают «18 возможных сценариев развития событий вокруг России и Украины», но не просчитывают и половины сценариев, которые российская сторона могла подготовить для США.

Напомним, ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми высказал мнение, что Россия своей непримиримой позицией относительно отстаивания своих интересов и своего права на получение от Запада гарантий безопасности шокировала Соединенные Штаты Америки. Вашингтон, по словам эксперта, оказался неспособен решать крупные мировые проблемы, а Москва демонстрирует стабильность, как в экономической сфере, так и во внутренней политике, и к тому же она готова подтвердить свои заявления реальными действиями.