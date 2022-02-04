NYT: Пекин запретил олимпийцам делать политические заявления

Олимпиада — не место для политики, заявила участникам Игр чиновница пекинского оргкомитета и олимпийская чемпионка Ян Ян.

Она напомнила, что законы КНР строги к нарушителям, пишет The New York Times в своем материале, эксклюзивный перевод которого представляет издание FBM.

Заявление Ян Ян вызвало противоречивые реакции. Правозащитная организация Human Rights Watch в лице директора по Китаю сообщила, что с ней связались порядка 20 спортсменов для обсуждения проблемы свободы слова. В то же время президент МОК Томас Бах поддержал заявление пекинского оргкомитета, отметив, что задача спортсменов — заниматься спортом, а не политикой.

В 2021 году МОК провел опрос, который показал, что две трети спортсменов сочли неуместным демонстрацию политических взглядов на Олимпийских играх.