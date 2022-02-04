Хазин анекдотом проиллюстрировал «страх» Украины перед «российским вторжением»

Западу, который уже просто выпрашивает у российского руководства начать поскорее вторжение на Украину, «придется подождать», как в том анекдоте про мазохиста.

Об этом с юмором рассказал политолог Михаил Хазин, комментируя в эфире передачи «Сухой остаток» на телеканале «Царьград» ситуацию с нагнетанием западными СМИ истерии вокруг якобы готовящегося Москвой «российского вторжения» на Украину.

Михаил Хазин, отвечая на вопрос ведущего Юрия Пронько, когда же Россия, наконец, начнет «вторжение», о котором уже несколько месяцев Украину предупреждает Запад, напомнил старый анекдот:

«Захер-Мазох встречает маркиза де Сада и просит: "Ну помучь меня!" А де Сад посмотрел на него и отвечает: "Нет, придется подождать"».

Точно так же, как в этом анекдоте, по словам политолога, Запад уже буквально просит российского президента Владимира Путина вторгнуться наконец на Украину.

«Но тот лишь смотрит и говорит: придется подождать. Сколько? Ну, через полгодика вернемся к этому вопросу», — заключил Михаил Хазин.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее в Москве не раз заявляли, что тиражируемые Западом слухи о том, что Россия якобы готовится к военным действиям на украинской территории, не соответствуют действительности. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, если бы все зависело от Москвы, войны бы точно не было.

При этом в Кремле отмечают, что именно Киев может совершить в Донбассе провокацию, которая приведет к эскалации вооруженного конфликта.