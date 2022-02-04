В Мали вновь прошли массовые антифранцузские митинги с российскими флагами

Более десяти тысяч человек вышли на новый митинг в столице Мали против европейского присутствия на фоне выдворения посла Франции из страны.

Как сообщают участники манифестации, его целью была поддержка правительства и национального лидера Ассими Гоита. Также в толпе замечены российские флаги и портреты композитора Вагнера. Именно Россия стала тем партнером, который позволил Мали обрести надежду на решение кризиса безопасности, спровоцированный невозможностью или нежеланием Франции и других стран ЕС уничтожить террористическую угрозу в Сахеле.

Основными лозунгами на митинге стали призывы к Франции окончательно вывести свои войска и признать провал операции «Бархан». Также слышны призывы продолжать новое освобождение Африки.

В ближайшие дни аналогичные мероприятия состоятся в других городах Мали.