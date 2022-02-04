Сборная России обыграла Украину в матче 1/2 финала чемпионата Европы в Нидерландах

Российская мини-футбольная сборная одержала победу над украинской национальной командой в полуфинальной встрече чемпионата Европы.

Сборная России по мини-футболу стала первым финалистом континентального первенства, которое проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Подопечные Сергея Скоровича со счетом 3:1 обыграли Украину. Голами в составе российской сборной отметились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. Евгений Серый и Даниил Абакшин стали авторами забитых мячей украинской национальной команды.

Соперник сборной России по финальному матчу определится в игре Португалия — Испания. Вторая полуфинальная встреча чемпионата Европы начнется в 22 часа по московскому времени.