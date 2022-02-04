Украинские болельщики выкрикивают националистические лозунги на матче с Россией

Встреча сборных России и Украины по мини-футболу вечером 4 февраля проходит в Амстердаме в рамках чемпионата Европы. Прибывшие поддержать соотечественников украинские фанаты выкрикивают с трибун националистические лозунги.

Местом проведения матча украинской и российской команд стала амстердамская арена «Зигго Дом». По итогам первого тайма счет ведут россияне — два забитых мяча против одного пропущенного.

Тем временем фанаты украинских футболистов ведут себя, не сдерживая эмоций. В течение всего первого тайма с трибун были слышны выкрики националистического содержания. Если болельщики не прекратят это, к сборной Украины могут быть применены штрафные санкции.

Второй полуфинал европейского первенства по мини-футболу стартует в 22:00 по московскому времени. Команда-победитель встречи выйдет в финал чемпионата. Второй финалист еще не определен.