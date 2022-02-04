Пользователи YouTube и Google пожаловались на сбои в работе

Поисковая система Google и видеохостинг YouTube столкнулись с серьезными сбоями в работе 4 февраля, следует из данных сайта Downdetector.

Сбои в работе обоих сервисов начались примерно в 14:40 по московскому времени. При этом большинство пользователей, у которых некорректно работал YouTube, жаловались на проблемы с функционированием сайте — таких было 79%. Кроме того, 13% указывали, что у них не работает приложения, а 8% испытывали трудности с видеотрансляциями.

Что касается поисковой системы Google, то большинство жалоб были связаны с веб-сайтом — таких было 60%. Еще 30% жаловались на плохую работу поиска, а 10% не смогли нормально авторизоваться. Проблемы в основном возникли у жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.