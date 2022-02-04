Президент РФ Владимир Путин своими словами о необходимости обеспечить в Европе безопасность и разрешить конфликтную ситуацию вокруг Украины и НАТО, прямо указал на тот факт, что без США все в регионе давно бы договорились и о войне не шло бы и речи.

Такой взгляд на ситуацию читателям представило китайское издание NetEase, а информационное агентство «ПолитРоссия» приводит перевод статьи на русский язык.

Как отмечает автор NetEase, российский лидер поставил Соединенные Штаты Америки в неловкую ситуацию, публично рассказав об истинных замыслах Вашингтона, а также о том, что без вмешательства американцев Европа, Украина и Россия давно смогли бы друг с другом договориться, и никто бы даже не упоминал о возможном начале полномасштабной войны.

«Ситуация крайне неловкая для США. Это могут ясно видеть все участники американского заговора», — подчеркивает автор.

Федеральное агентство новостей /

Также в статье отмечается, что Соединенные Штаты даже сейчас вряд ли откажутся от реализации своих планов на европейском континенте, особенно в том, что касается дальнейшего расширения Североатлантического военного блока в восточном направлении.

Американцы твердо намерены втянуть Россию в длительную войну, чтобы таким образом сдержать развитие и самой РФ и европейских государств. Об этих планах США свидетельствует то, как бесплодно проходят инициированные Москвой переговоры с руководством проамериканского военного блока НАТО, заключает китайский аналитик.