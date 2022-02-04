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Эксперт объяснил, чем обернется для Украины отключение РФ от SWIFT

Ближнее зарубежье
Эксперт объяснил, чем обернется для Украины отключение РФ от SWIFT

Самый большой ущерб в случае отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT получат те страны, которые торгуют с РФ, и в том числе Украина.

Такое мнение в эфире украинского «4 канала» высказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Для начала бывший министр напомнил, что Украина до сих пор предоставляет РФ большой объем услуг по транспортировке газа европейским потребителям, и получает за это плату. Если же Россия будет отключена от системы SWIFT, она больше не сможет оплачивать Украине транзитные услуги, а Украина не станет бесплатно прокачивать газ из России по своей газотранспортной системе.

«Или наоборот – на украинских атомных станциях больше половины ядерного топлива мы импортируем из России, — добавил Суслов. — Если Украина ввиду отключения от SWIFT не сможет оплачивать это ядерное топливо, будет ли Россия его поставлять бесплатно? Конечно, не будет. У нас возникнут большие проблемы».

Эксперт объяснил, чем обернется для Украины отключение РФ от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По словам экс-министра, Украине просто нечем заменить экономические отношения с Россией, и даже Международный валютный фонд в это ситуации ничем не сможет помочь Киеву.

«Деньги МВФ – конечно, хорошая штука, только они не годятся для того, чтобы загружать их в ядерные реакторы, если не будет ядерного топлива, как не будет газа», — добавил Суслов.

Поэтому, по словам эксперта, было бы неправильно стремится к нанесению максимального взаимного ущерба в экономической области. Правильнее было бы решать имеющиеся проблемы дипломатическим путем, входе переговоров.

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