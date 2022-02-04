Песков прокомментировал сообщения о задремавшем на Олимпиаде Путине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подробно комментировать сообщения о президенте Владимире Путине, который якобы задремал на открытии Олимпиады.

Ранее в Сеть попало видео, на котором заметно, как Путин сидит на трибуне с закрытыми глазами во время выхода украинских спортсменов на арену. Пользователи соцсетей предположили, что президент решил вздремнуть.

Дмитрий Песков ответил: не стоит верить всему, что обсуждает в интернете, иначе можно «потерять трезвость ума».

«Этого мы себе позволить не можем», — добавил пресс-секретарь президента России.

Владимир Путин приехал в Пекин на открытие Олимпиады 4 февраля. Юзеры, комментируя видео с приземлением его самолета, решили, что борт немного качало. Песков позже опроверг эти сообщения, информирует телеканал «360».