Британский премьер Джонсон и канцлер ФРГ Шольц будут работать над антироссийскими санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины. Стороны указали на важность диалога с Россией.

Джонсон и Шольц придерживаются необходимости устранения напряженности в ситуации на Украине. Вместе с тем они намерены работать над антироссийскими санкциями.

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего «вторжения» России в Украину», — сообщили в канцелярии премьера Британии.

Ранее в Сети появилось несколько материалов о подготовке Европой и США санкций против России. Как уточнили в СМИ, Лондон планирует расширить уже существующие ограничения в отношении Москвы.