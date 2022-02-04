Погребинский объяснил, что заставит украинцев выйти на улицы

Если украинские власти объявят всеобщую мобилизацию и начнут забирать граждан в армию насильно, люди могут выйти на массовые протесты.

Такое мнение в разговоре с изданием «Украина.ру» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны, в котором в числе прочих мер говорится о том, что численность вооруженных сил Украины в течение трех ближайших лет будет увеличена на 100 тысяч человек.

Если эти меры по усилению обороноспособности государства будут реализовываться путем насильственной мобилизации, народ может взбунтоваться, предупреждает Погребинский.

«Люди могут выйти и сопротивляться, если начнется насильственная мобилизация. Тогда начнутся проблемы у тысяч семей, они могут выйти и сказать: «Прекратите». Но это военно-политическая причина», — отметил политолог.

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Кроме того, по его словам, терпение простых украинцев может лопнуть, если им придется сталкиваться с отключением отопления или веерными отключениями электричества в домах. Это может стать причиной для выхода на улицы и протестов.

Но из-за повышения тарифов на коммунальные услуги и заоблачных цен в платежках протестов не будет, так как вместо того, чтобы митинговать люди просто не будут по ним платить, считает Погребинский.