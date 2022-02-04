Астролог Никольская рассказала о возможных скандалах на ОИ в Китае

Астролог Алена Никольская дала прогноз на Олимпийские игры в Пекине, которые начались 4 февраля. По ее мнению, эти состязания не обойдутся без череды скандалов.

Астролог обратила внимание, что Игры проходят как раз в период ретроградного Меркурия. Период изменения этой планеты во многом отражается на взаимоотношениях между людьми, а также их физическом потенциале.

В связи с этим Никольская не исключает возникновение ряда спорных ситуаций. Как отмечает астролог, с трудностями могут столкнуться не только участники российской сборной, но спортсмены из других стран. Также она предупредила о высоком риске травм.

«Не только у наших спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде, могут быть такие ситуации, когда они либо очень высокие результаты покажут, либо, наоборот, будут травмы», — расказала она в ходе беседы с радио Sputnik.

Отметила Никольская и положительные моменты на Олимпиаде в Пекине. По словам астролога, эти соревнования подарят миру много новых имен и головокружительных рекордов.

Тем временем в Пекине завершилась торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая прошла на Национальном стадионе «Птичье гнездо». В первой половине мероприятия состоялся парад спортсменов. Россияне тоже приняли участие в шествии — они вышли на арену со знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).