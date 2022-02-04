Журналист Шейнин успокоил разнервничавшегося поляка Корейбу во время обсуждения российского газа

Польский политолог Якуб Корейба разнервничался в ходе громкого спора о значимости российского газа в эфире программы «Время покажет». Журналист Артем Шейнин вступил с ним в перепалку и успокоил.

В эфире Первого канала Корейба заявил, что контракты с «Газпромом» — это политическое решение каждой европейской страны. По его мнению, Венгрия решила приобрести российский газ, Польша же приняла другое решение.

Шейнин подчеркнул, что в таком случае у Варшавы должна быть альтернатива. Польский политолог проговорился, что она существует лишь для отдельных игроков. Например, для Польши, но не для Германии.

«Это ключевой момент. Ты же сейчас проговорился. Вы все понимаете, что для Германии альтернативы российскому газу нет, и делаете с англосаксами все, чтобы и этого варианта им не оставить. Вы все вместе играете против Германии», — ставит политолога из Польши в неудобное положение Шейнин.

Политолог Геворг Мирзаян обратил внимание, что отказ от поставок российского газа придется не под силу Польше. В ином случае Варшава будет вынуждена импортировать ресурс российского производства из Германии или переплачивать за объемы сжиженного газа, которые ограничены.

Напомним, что контракт Польши с «Газпромом» действует до ноября текущего года. Варшава на намерена его продлевать.