Кедми резко отреагировал на хамские слова Гордона в свой адрес

Политолог и военный эксперт Яков Кедми не замедлил с ответом на оскорбительные высказывания в его адрес украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, который не только обвинил его в работе на КГБ, но и исковеркал его фамилию.

Известный своей резкой русофобской позицией украинский журналист Дмитрий Гордон, являющийся завсегдатаем политических ток-шоу, регулярно позволяет себе переходить на личности и по-хамски отзываться о тех, кто высказывает собственную - не совпадающую с позицией киевских властей – точку зрения. В этот раз, в эфире передачи «Час Голованова» Гордон обрушил свое красноречие на Якова Кедми.

В частности, пропагандист заявил, что ему якобы не раз приходилось беседовать «серьезными, в том числе и израильскими, разведчиками» о том, как Советский Союз под видом беженцев засылал в Израиль «сотни и тысячи завербованных КГБ агентов».

«И когда я вижу лицо Якова КедмИ, который является завсегдатаем программы Владимира Соловьева, восхваляет Путина, Россию, и уничтожает Украину в своих речах, я вспоминаю, что мне рассказывали многие настоящие сотрудники израильских разведок», — добавил Гордон.

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Комментируя это заявление украинского пропагандиста, Яков Кедми выразил уверенность в том, что ни один нормальный и серьезный представитель ни одной разведслужбы просто не стал бы тратить время на общение «с этим дерьмом».

«Потому что толку от него нет. К чему он нужен, кто с ним общался? Он даже о своей стране, об СБУ ничего не знает. Я могу ему рассказать больше об СБУ, чем он когда-то слышал», — заявил политолог в эфире телеканала «Россия -1».

И в заключение израильский эксперт добавил, что с произношением его фамилии ни у кого ни разу не возникало вопроса – где в ней ставить ударение. Все произносят фамилию Кедми правильно «кроме этого идиота».